Reprodução/Youtube A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro discursou durante a cerimônia de posse da deputada federal Rosana Valle (PL-SP) enquanto presidente do PL Mulher do diretório estadual de São Paulo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado (6) que se opõe às cotas de gênero na política brasileira. A medida assegura a destinação de 30% de candidaturas e recursos eleitorais a mulheres em partidos brasileiros.

A declaração foi dada durante a cerimônia de posse da deputada federal Rosana Valle (PL-SP), que se elegeu presidente do PL Mulher do diretório estadual de São Paulo. Michelle é presidente nacional do PL Mulher.

"Nós queremos erradicar a cota dos 30%, queremos mulheres na política pelo seu potencial", afirmou ela durante o evento.

No discurso ela, ainda ressaltou a importância de sua ida à capital paulista.

"Essa é a nova primeira viagem de trabalho. Nós escolhemos São Paulo, a terra do meu amor, que sempre nos recebeu de forma especial. Obrigada pelo carinho dedicado a mim e a minha família", disse Michelle.

