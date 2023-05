Lula Marques/ Agência Brasil Luiz Fernando Corrêa foi aprovado por comissão do Senado para chefiar a Abin





A Comissão de Relações Exteriores da Defesa Nacional do Senado aprovou, nesta quinta-feira (4), a indicação de Luiz Fernando Corrêa para liderar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O nome foi indicado pelo presidente Lula (PT).

Corrêa é delegado da Polícia Federal, e será o diretor-geral da instituição. Ele foi aprovado de forma unânime, com 16 votos a favor. Ele atuou na diretoria-geral da PF entre 2007 e 2011, período do segundo mandato do petista como presidente da República.

Luiz aguarda agora a aprovação no plenário do Senado Federal para que possa ser oficializado no cargo do principal órgão de inteligência brasileiro. Ele afirmou, em um discurso de 30 minutos na sabatina no plenário da Casa, que a Abin tem função decisiva para "neutralizar as ameaças à segurança nacional."





“Asseguro que manterei os valores de toda minha vida e carreira à frente da Abin. Um órgão apartidário e apolítico”, pontuou. Ele disse ainda que trabalhará junto com o Parlamento para otimizar a capacidade de atuação do órgão.

O governo Lula transferiu a Abin do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Casa Civil, medida que tirou a entidade que será liderada por Corrêa do controle de militares.

