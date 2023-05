MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Polícia Federal prendeu 47 pessoas em operação nesta quinta-feira

A Polícia Federal prendeu 47 pessoas por posse ilegal de armadas após uma operação realizada nesta quinta-feira (4) contra colecionadores e atiradores esportivos. A informação foi divulgada pelo ministro da Justiça Flávio Dino.

Além de posse ilegal de armas, há mandados de prisão por falta de pagamentos de pensão alimentícia e crimes violentos. Nove dos detidos respondem por homicídio, oito por furto e roubo e quatro por tráfico de drogas.

"Hoje a Polícia Federal está cumprindo mandados de prisão contra CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) que não preenchem requisitos legais de idoneidade para ter armas de fogo. Estas também estão sendo apreendidas. Será uma linha permanente de trabalho da PF", disse Flávio Dino, ministro da Justiça, nas redes sociais.

Até ontem, 942.001 armas foram recadastradas no novo banco de dados, o Sinarm, superando os cadastramentos anteriores no Sigma, em que o Exército é responsável. O número era 933.233. Ainda nesta quinta-feira (4), será divulgado um novo balanço.

Em fevereiro deste ano, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que as armas fossem registradas na Polícia Federal em até 60 dias (até maio). Antes, elas eram cadastradas no banco do Exército, o Sigma.