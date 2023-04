Reprodução: TV BRASIL - 11/01/2023 Ministra Sônia Guajajara pediu apoio do Ministério da Justiça

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmou neste domingo (30) que pediu para que a Polícia Federal investigue o ataque a uma comunidade da Terra Indígena Yanomami que deixou um morto e dois feridos neste sábado (29).



De acordo com o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kwana (Condisi-YY), o ataque foi realizado por garimpeiros ilegais, que abriram fogo contra os indígenas na comunidade Uxiu, em Roraima.

Ilson Xirixana, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã deste domingo. Outros dois indígenas, um de 24 anos e outro de 31, estão feridos.

"Uma comitiva interministerial está a caminho de Roraima para reforçar ainda mais as ações de desintrusão dos criminosos", afirmou a ministra. "Solicitamos reforço do Ministério da Justiça para investigação da Polícia Federal sobre este caso", completou.



Os dois indígenas feridos foram transferidos para um hospital em Boa Vista (RR), onde estão sendo cuidados.

