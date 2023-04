Reprodução Tv Globo - 29.04.2023 Empresário Thiago Brennand desembarca no Brasil - 29.04.2023

No final da tarde deste sábado (29), Thiago Brennand chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após ser extraditado dos Emirados Árabes Unidos . O empresário foi escoltado por agentes da Polícia Federal (PF) assim que desembarcou.

Brennand estava no país árabe desde setembro do ano passado e enfrenta acusações graves, incluindo estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado . De acordo com a Justiça paulista, existem oito processos criminais contra ele e cinco ordens de prisão em aberto.

Após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Thiago Brennand será conduzido pelos agentes da Polícia Federal à Superintendência Regional da PF, localizada no bairro da Lapa.

Lá, ele passará por um exame de corpo de delito e deverá ter uma audiência de custódia ainda neste fim de semana, na qual o juiz verificará se houve alguma ilegalidade na prisão. Em seguida, Brennand será encaminhado a um Centro de Detenção Provisória .

A extradição do empresário, solicitada pelo governo brasileiro, foi concedida pelos Emirados Árabes neste mês. Os policiais federais encarregados de executar a prisão viajaram ao Oriente Médio na madrugada do último dia 27.

