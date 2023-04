Kaique Rocha/Pexels São Paulo deve ter a máxima de 28°C no feriado prolongado





Os moradores da cidade de São Paulo devem ter um feriado de 1° de Maio de bastante calor. Além disso, a previsão do tempo aponta que a capital paulista não deve registrar precipitações nos próximos três dias.

De acordo com o Climatempo, a expectativa é de que os termômetros de São Paulo marquem uma temperatura máxima de 28°C na segunda-feira (1), e uma mínima de 18°C. Sábado as temperaturas devem variar entre 16°C e 24°C, enquanto domingo a variação ficará entre 17°C e 26°C.

Os cariocas também podem se preparar para um feriado prolongado de muito Sol. A previsão do tempo dá conta de que sábado e domingo as temperaturas fiquem entre 20°C e 28°C, enquanto na segunda a máxima pode ser de 31°C.





Em Belo Horizonte (MG) a temperatura máxima nos próximos três dias será de 26°C, e a mínima de 16°C. Mas, ao contrário de cariocas e paulistas, os mineiros devem se preparar para chuvas de até 15mm entre sábado e segunda-feira.

Vitória terá temperaturas muito semelhantes à capital mineira, com a diferença de que a mínima no feriado prolongado deve ser de 18°C. Outra diferença diz respeito às precipitações, que podem chegar a 25mm no sábado.

Previsão em outras regiões

No Sul do país a previsão é Sol na maior parte dos três estads da região. Apenas Porto Alegre (RS) tem previsão de chuva, cerca de 10mm na segunda-feira. O destaque fica para a máxima de 29°C na capital gaúcha no domingo e na segunda em Florianópolis (SC).

Os moradores do Centro-Oeste também devem se preparar para um feriado de muito Sol e calor. A menor temperatura na região será de 15°C em Brasília (DF), no dia 1° de Maio. Enquanto isso, a máxima, de 34°C, deve ser registrada em Cuiabá (MT) no sábado. Já as precipitações devem ficar entre 4mm e 10mm na região.

Já no Nordeste a população deve enfrentar a combinação de calor e chuva, tendo como exemplo a cidade de Salvador (BA), a a máxima na segunda será de 29°C e há a previsão de 20mm de precipitações ao longo do feriado.

Leia mais: Ofensiva russa mata ao menos 17 ucranianos, 15 deles em Uman

Fortaleza, capital do Ceará, deve seguir a mesma previsão de altas temperaturas e chuvas, dado que a máxima no sábado deve ser de 30°C e o Climatempo aponta que as chuvas podem chegar aos 20mm no mesmo dia.

As capitais de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte devem seguir a mesma tendência de temperatura e precipitações nos três próximos dias.

O Norte do país deve ter nuvens carregadas ao longo do feriado prolongado. Em Macapá (AP), os termômetros devem marcar 29°C na segunda-feira, e as chuvas podem chegar ao nível de 20mm. Assim como no Nordeste, os outros estados também devem registrar a combinação de Sol, calor e chuvas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.