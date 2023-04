Reprodução/TV Globo - 27.04.2023 Incêndio atinge comunidade na Zona Leste de São Paulo

Uma comunidade na região da Penha, Zona Leste de São Paulo , é atingida por um incêndio de grandes proporções desde o final da madrugada desta quinta-feira (27).

Equipes do Corpo de Bombeiros da capital paulista se mobilizam para controlar o fogo desde as 4h. Segundo a corporação, as chamas já consumiram dezenas de barracos na comunidade Tiquatira. Além dos agentes, moradores também tentam a ajudar no controle das chamas jogando baldes de água nos focos de incêndio.

Ainda não informações sobre mortes ou pessoas feridas.

O fogo afeta a circulação de ônibus e de veículos e de veículos na região. Várias ruas seguem interditadas.

