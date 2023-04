Reprodução Prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, casou-se com adolescente de 16 anos

A Corregedoria Nacional de Justiça afirmou nesta quinta-feira (27) que o casamento do prefeito do município de Araucária , no Paraná , Hissam Hussein Dehaini, com uma adolescente de 16 anos pode ser anulado por causa de uma possível infração da celebrante.

Segundo o órgão, a vice-prefeita da cidade, Hilda Lukalski (PSD), que firmou a união, também é oficiala há mais de 40 anos do cartório. Dados documentais apontam que o nome dela consta em editais de proclames publicados pelo local, por exemplo.

Nesta quinta (27), o corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, determinou que a investigação apure se Lukalski estava ocupando as atividades cartoriais e o cargo eletivo ao mesmo tempo.

O casamento

Embora a jovem seja menor de idade, de acordo com a legislação brasileira, ela pode se casar desde que haja consentimento dos pais. A cerimônia foi realizada em 12 de abril, segundo edital de proclamas obtido pelo site Plural Jornalismo.

A adolescente ganhou o concurso Miss Araucária no ano passado, na categoria teen, que permite a participação de jovens com idades entre 15 e 17 anos.

O caso gerou teve grande repercussão nas redes sociais, o que resultou em críticas ao prefeito. "Que nojo" , escreveu um usuário no Facebook da Prefeitura de Araucária. Outro, disse que o fato de ele conceder cargos à família da adolescente é "imoral e antiético".

Quem é Hassam Dehaini?

O prefeito já está no segundo mandato em Araucária. À Justiça Eleitoral, Dehaini declarou ter patrimônio de R$ 14 milhões em bens, inclusive com um helicóptero registrado em seu nome.

Ele já foi apontado como chefe de um esquema internacional de tráfico de drogas pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Narcotráfico. No ano de 2000, ele foi preso preventivamente após negar envolvimento com as drogas. Hassam inocentado pela Justiça em 2010.

Na política, foi candidato a prefeito de Araucária pela primeira vez em 2012, mas não venceu. Em 2016, disputou novamente o cargo e venceu as eleições com 37.206 votos (52,49%). Em 2020, foi reeleito no primeiro turno, com 47.613 votos (68,49%).

Dehaini fazia parte do partido Cidadania até ontem, quando pediu desligamento sem citar os motivos. Ele também não anunciou nova filiação.

