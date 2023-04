Reprodução: redes sociais - 22/04/2023 Momentos após a explosão, na noite de sábado (22)

Uma explosão em um condomínio residencial no Morro do Elefante, em Campos do Jordão (SP) , deixou quatro feridos neste sábado (22), sendo quatro mulheres, das quais duas estão em estado grave. Ao todo, a explosão atingiu 10 apartamentos.

Veja o antes e o depois da fachada do condomínio residencial Saint Etienne:

Reproducao: Google Street View Condomínio antes da explosão em Campos do Jordão

Reprodução: arquivo pessoal - 24/04/2023 Condimínio em Campos de Jordão após a explosão

Nas imagens, é possível ver que após a explosão , um buraco ficou no local onde tinham os quartos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas mais graves estão hospitalizadas por conta de queimaduras. Uma mulher de 24 anos foi levada ao Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo (SP), e a outra vítima, de 14 anos, foi encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté (SP).

Uma mulher de 52 anos e outra adolescente de 14 anos tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital em Campos do Jordão.

Sobre a causa da explosão, a Defesa Civil de São Paulo avalia que foi gerada por um vazamento de gás em uma das casas.

