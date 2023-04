Defesa Civil do Estado de São Paulo Explosão em prédios de Campos do Jordão

Uma explosão em um condomínio residencial no Morro do Elefante, em Campos do Jordão (SP), deixou quatro feridos neste sábado (22), sendo quatro mulheres, das quais duas estão em estado grave. Ao todo, a explosão atingiu 10 apartamentos.



A princípio, a Defesa Civil de São Paulo avalia que a explosão foi gerada por um vazamento de gás em uma das casas. O local ainda passará por perícia. A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial da cidade.

Segundo a Defesa Civil, uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14 anos tiveram ferimentos graves e foram socorridas e levadas para o hospital em Taubaté. Uma mulher de 52 anos e outra adolescente de 14 anos tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital em Campos do Jordão.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo atendeu a ocorrência com seis viaturas. Foram mobilizadas, ainda, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para atender a ocorrência.



No momento, o prédio encontra-se evacuado e interditado pela Defesa Civil Municipal para passar por perícia ainda neste domingo (23)

Os apartamentos tinham objetivo de locação para turistas.