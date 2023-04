Joédson Alves/Agência Brasil - 30/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (19) aponta que a aprovação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu quatro pontos percentuais desde fevereiro. O petista marcava 40% e agora chega aos 36%. A taxa de desaprovação aumentou de 20% para 29%. Os que não sabem ou não responderam são apenas 6% agora, contra 16% da aferição anterior.

Segundo o levantamento, Lula não tem conseguido cumprir as promessas para 55%, embora seja bem intencionado para 53%.

Na faixa etária entre 16 e 34 anos, a aprovação retrocedeu de 38% para 31%, enquanto a desaprovação subiu de 17% para 29%.

Ainda, para 44% dos entrevistados ouviram alguma notícia negativa sobre o governo, enquanto 22% não sabem ou não responderam. Questionados sobre qual seria a notícia negativa ouvida,16% dos entrevistados mencionaram, espontaneamente, a taxação das empresas chinesas Shopee e Shein.

Sobre as ações positivas do governo, 60% dos entrevistados dizem que as reconhecem. É o caso do relançamento do programa Mais Médicos, aprovado por 75% dentre o 58% que conhecem, o aumento do salário mínimo, conhecido por 57% e aprovado por 63% desse grupo e a volta do Bolsa Família de R$ 600, com 82% de conhecimento e 77% de aprovação.

A pesquisa da Quaest foi realizada entre 13 e 16 de abril presencialmente com 2.015 eleitores de 16 anos ou mais A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com confiabilidade de 95%.

