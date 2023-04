Tomaz Silva/Agência Brasil Claudio Castro foi citado em delação referente a esquema de corrupção no Rio





O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou, nesta terça-feira (18), a abertura de um inquérito por parte da Polícia Federal contra Cláudio Castro (PL), atual governador do Rio de Janeiro. As investigações serão no âmbito de um suposto envolvimento do político em um esquema de corrupção.

A solicitação pela abertura da investigação foi apresentada em novembro do ano passado pela PRocuradoria-Geral da República (PGR), e diz respeito a acusações referentes a atividades de Castro no período em que ele era vereador e vice-governador carioca.

O órgão mo Ministério Público Federal (MPF) se posicionou a favor de seis crimes que teriam sido praticados por cláudio, que vão desde organização criminosa, lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público, até fraude em licitações e corrupção ativa e passiva.





A autorização da abertura da investigação por corrupção foi feita por Raul Araújo, ministro do STJ, e o inquérito será conduzido a patir de denúncias realizadas pelo delator delator Marcus Vinícius Azevedo da Silva.

O processo criminal está ocorrendo diante da Operação Catarata, que investiga um esquema de corrupção na Fundação Leão XIII, instituição do governo carioca que presta serviços de assistência social.

A investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio revelou que este esquema causou um prejuízo de cerca de R$ 32 milhões aos cofres públicos do estado. Castro foi citado pela primeira vez pelo delator Marcus Vinícius, delação essa que fez com que o caso fosse encaminhado do MP para o STJ.

Azevedo, que foi assessor do atual governador enquanto ele ainda era vereador, afirmou ao MP do Rio que o político do PL participou do esquema de corrupção da Leão XIII, recebendo, inclusive, propina em dólar.

