O outono começa nesta segunda-feira (20), às 18h25 (horário de Brasília). Este ano, a estação que vai até o dia 21 de junho, deve chegar com características atípicas para a época como chuvas entre a média e acima sobre boa parte do Brasil.

Segundo o Climatempo, a estação deve se iniciar e permanecer por um bom período com cara de verão. Em regiões como o Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e em áreas mais ao leste da região Norte são esperados volumes de chuva acima do normal até o final do mês de março e a primeira dezena de abril.

Veja o que deve ser esperado ao longo da estação, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e a temperatura para os próximos dias:

Sudeste: um período chuvoso abaixo da média, embora até o começo de abril maiores acumulados sejam esperados.

Belo Horizonte: mín. 17°C/máx. 31°C nesta segunda (20); mín. 17°C/máx. 30°C na terça (21).

Rio de Janeiro: mín. 22°C/máx. 33°C nesta segunda (20); mín. 21°C/máx. 34°C na terça (21).

São Paulo: mín. 17°C/máx. 31°C nesta segunda (20); mín. 18°C/máx. 32°C na terça (21).

Vitória: mín. 22°C/máx. 32°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 33°C na terça (21).

Nordeste: chuvas acima da média em grande parte da região, principalmente entre os meses de abril e maio.

Aracaju: mín. 25°C/máx. 30°C nesta segunda (20); mín. 25°C/máx. 28°C na terça (21).

Fortaleza: mín. 23°C/máx. 28°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 28°C na terça (21).

João Pessoa: mín. 23°C/máx. 30°C nesta segunda (20); mín. 24°C/máx. 31°C na terça (21).

Maceió: mín. 23°C/máx. 31°C nesta segunda (20); mín. 24°C/máx. 29°C na terça (21).

Natal: mín. 23°C/máx. 28°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 28°C na terça (21).

Recife: mín. 25°C/máx. 29°C nesta segunda (20); mín. 24°C/máx. 29°C na terça (21).

Salvador: mín. 24°C/máx. 30°C nesta segunda (20); mín. 20°C/máx. 28°C na terça (21).

São Luís: mín. 24°C/máx. 29°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 28°C na terça (21).

Teresina: mín. 23°C/máx. 30°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 30°C na terça (21).

Sul: após as secas, é esperado um retorno das chuvas mais frequentes sobre o Rio Grande do Sul, devido ao enfraquecimento do La Niña, embora o prognóstico também indique chuvas abaixo da média em grande parte do Paraná e Santa Catarina.

Curitiba: mín. 18°C/máx. 29°C nesta segunda (20); mín. 18°C/máx. 28°C na terça (21).

Florianópolis: mín. 22°C/máx. 31°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 31ºC na terça (21).

Porto Alegre: mín. 21°C/máx. 34°C nesta segunda (20); mín. 23ºC/máx. 30°C na terça (21).

Centro-Oeste: temperaturas acima da média em toda região, principalmente a partir de maio.

Brasília: mín. 17°C/máx. 27°C nesta segunda (20); mín. 17°C/máx. 26°C na terça (21).

Campo Grande: mín. 22°C/máx. 30°C nesta segunda (20); mín. 20°C/máx. 30°C na terça (21).

Cuiabá: mín. 25°C/máx. 30°C nesta segunda (20); mín. 24°C/máx. 30°C na terça (21).

Goiânia: mín. 20°C/máx. 30°C nesta segunda (20); mín. 20°C/máx. 30°C na terça (21).

Norte: essa região terá um trimestre com chuvas acima da média, principalmente em áreas do nordeste do Pará e noroeste do Amazonas.

Belém: mín. 23°C/máx. 32°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 32°C na terça (21).

Boa Vista: mín. 23°C/máx. 35°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 36°C na terça (21).

Macapá: mín. 22°C/máx. 32°C nesta segunda (20); mín. 24°C/máx. 32°C na terça (21).

Manaus: mín. 23°C/máx. 33°C nesta segunda (20); mín. 24°C/máx. 33°C na terça (21).

Palmas: mín. 22°C/máx. 29°C nesta segunda (20); mín. 22°C/máx. 29°C na terça (21).

Porto Velho: mín. 22°C/máx. 30°C nesta segunda (20); mín. 22°C/máx. 29°C na terça (21).

Rio Branco: mín. 23°C/máx. 32°C nesta segunda (20); mín. 23°C/máx. 31°C na terça (21).

