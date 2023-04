Reprodução / Redes Sociais - 05.04.2023 Agressor matou quatro crianças em creche de Blumenau





O Tribunal de Justiça de Santa Catarina acatou, nesta terça-feira (18), a denúncia apresentada pelo Ministério Público do estado contra o homem que matou quatro crianças em uma creche de Blumenau , tornando ele réu no caso.

A decisão foi da 2ª Vara Criminal de Blumenau, e o agressor foi denunciado por quatro homicídios qualificados, por motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e ofensa a menores de 14 anos, além de cinco tentativas de homicídio.





O homem tem agora um prazo de 10 dias para para apresentar defesa por escrito via advogado, e 20 dias caso sua representação de defesa seja feita por um defensor público.

A próxima etapa do processo penal será a realização de oitivas do próprio réu e das testemunhas; até o momento, foram listadas 16 testemunhas. O acusado permanecerá preso preventimamente, sem um prazo pré-determinado.

Homem não se arrepende de atentado

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, que apresentou na última segunda-feira (17) detalhes da investigação do ataque, o agressor de 25 anos disse em depoimento não se arrepender do crime e afirmou ainda que escolheu atacar as crianças porque elas "correm devagar".

"A gente esperava encontrá-lo bem menos agressivo, coisa que não aconteceu. Ele estava frio, contou como fez, disse que não se arrependia e que e que faria de novo", ressaltou Ronnie Esteves, delegado responsável pelo caso.

Outra informação divulgada pelo delegado foi a de que o homem disse a um amigo, duas semanas antes do ataque, que planejava fazer "coisa grande". Já no dia do atentado, ele disse ter percorrido 22 quilômetros e passado por outras instituições de ensino antes de entrar no Cantinho Bom Pastor.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.