Pesquisa Datafolha mostra que um em cada quatro moradores do estado de São Paulo considera que as prefeituras são as principais responsáveis pelo desastre que deixou 65 mortos no litoral norte em fevereiro deste ano. Na sequência, aparece o governo estadual e os próprios moradores, com 15% cada um. Somente 2% dos entrevistados afirmam que a natureza ou a chuva são as principais culpadas pela tragédia .

Durante o feriado do Carnaval, o litoral norte recebeu alto volume de chuvas, o que incitou deslizamentos e inundações , deixando dezenas de mortos e centenas de pessoas sem casas. A cidade mais atingida foi São Sebastião , principalmente os bairros da Barra do Sahy, Camburi, Barra do Una e Juquehy.



Posicionamento político dos entrevistados



Segundo os dados, a inclinação política dos entrevistados também influencia nas respostas.

Entre os eleitores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro , o percentual das pessoas que culpam as prefeituras sobe para 34% e os que acham que a maior responsabilidade é dos moradores vai para 24%. Os que acreditam que o governo estadual é o responsável são 8% — o governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos) é aliado de Bolsonaro.

Já entre os eleitores do PT, de outros partidos ou dos que não têm uma sigla de preferência, as respostas variaram perto da margem de erro, de até três pontos percentuais, em comparação com os números gerais.

Os resultados também variaram conforme os votos no segundo turno das eleições 2022. Entre os que votaram em Bolsonaro, 27% atribuem a maior parte da responsabilidade às prefeituras, 19% aos próprios moradores e 13% ao governo estadual.

A quem votou no atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , as taxas foram de 26%, 11% e 18%, respectivamente. Já entre aqueles que anularam ou votaram em branco para a chefia do Executivo, os percentuais ficaram em 22% (prefeituras), 11% (moradores) e 18% (governo estadual).

Entre as pessoas que votaram em Fernando Haddad (PT) para o governo de São Paulo, a parcela dos que culpam o governo estadual sobre para 21%, os que atribuem às prefeituras são 24% e os que culpam os moradores são 11%.

Já entre os que votaram em Tarcísio, os principais responsáveis são: as prefeituras, com 28%; os próprios moradores, com 18%; e o governo estadual, com 12%.

Os entrevistados que têm ensino superior também responsabilizam em primeiro lugar as prefeituras (31%), índice que vai a 22% para quem estudou até o ensino fundamental e médio.

A mesma pesquisa também mostra que nove em cada dez brasileiros acreditam que vão sofrer impactos das mudanças climáticas na vida pessoal.

Dois terços da população também dizem que a vida será muito prejudicada por eventos climáticos extremos nos próximos cinco anos. Além disso, 95% das pessoas acham que a parcela mais pobre vai sofrer mais com esses efeitos.

Para realizar o levantamento, o instituto ouviu presencialmente 1.806 pessoas de 16 anos ou mais, em 65 municípios paulistas, entre os dias 3 e 5 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

