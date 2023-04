Divulgação O empresário Luciano Hang

Jair Bolsonaro (PL) não está nada satisfeito com um aliado de primeira grandeza e que, na cabeça do ex-presidente, pulou o muro no início de 2023. Trata-se de Luciano Hang, proprietário das lojas Havan e que vem fazendo elogios ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos últimos dias. O político ficou tão furioso com o amigo que chegou a mandar um recado muito direto.

À coluna, uma pessoa do círculo do ex-presidente afirmou que ele ficou muito insatisfeito com a recente entrevista de Hang, que lembrou ter ficado rico durante as gestões do PT – de Lula e Dilma Rousseff –, o que gerou burburinho e incômodo. Bolsonaro teria pensado até que tratava-se de fake news, mas ao saber que o aliado tinha dito essas palavras se sentiu traído.

Em um grupo de WhatsApp com diversos políticos de seu núcleo, Bolsonaro comentou a notícia com apenas uma palavra. "Traíra", escreveu ele, segundo uma fonte ouvida pela coluna. Hang, porém, não faz parte do grupo e, portanto, não leu o que o amigo achou dele. Mesmo assim, o clima pesou tanto que o líder do bolsonarismo não perdeu a chance e, inconformado, decidiu procurar o empresário.

Duas pessoas revelaram à coluna que Bolsonaro mandou uma mensagem privada ao companheiro com a seguinte questão. "Virou comunista?", questionou ao enviar a notícia com os elogios de Hang a Lula. As mesmas pessoas confirmaram que o empresário optou por não ir ao embate, mas preferiu dar risada como resposta e fechar o papo. "Estamos juntos, presidente".

Desde então eles não se falaram mais, mas aliados garantem que o clima não é tranquilo e que Bolsonaro perdeu a confiança. Ainda assim, ele sabe que não pode romper com Hang porque ele é um importante nome para mantê-lo na crista da onda na região Sul. "Por ele, os dois já teriam rompido", garante uma pessoa próxima.