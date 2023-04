Reprodução/Twitter Mulheres brigaram em aeroporto





Duas mulheres brigaram com pedaço de pau no Aeroporto Internacional de São Luís na tarde da última quinta-feira (13). Um vídeo passou a circular nas redes sociais mostrando a dupla também trocando pontapés e foi preciso chamar a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atender a ocorrência.

A confusão tem início quando uma mulher de blusa preta se aproxima da outra e a atinge com uma paulada na cabeça. O confronto ocorre no saguão de entrada área de circulação pública. Outras pessoas assistiram a cena e demonstraram um pouco de choque com a situação.

A moça de vestido atingida consegue pegar o objeto das mãos da rival e tenta puxar o item, acertando-a com socos, pontapés, puxões e chutes. No meio da confusão, a segunda mulher atinge a de blusa preta na cabeça, mas não dá para saber o que ela usou.

Um homem de camiseta branca se envolve na briga e consegue pegar o objeto das mãos da mulher de vestido. Muito exaltada, ela é segurada e retirada da briga por um funcionário do aeroporto. A outra moça também foi contida para dar um ponto final no atrito.

A CCR Aeroportos, responsável por administrar o estabelecimento, chamou o Samu e também a Polícia Militar para atender a ocorrência. As duas mulheres receberam assistência médica e depois levadas para a delegacia.

Os policiais registraram boletim de ocorrência. A partir de agora, as moças terão que ficar à disposição da Justiça. Não foi informado qual o motivo do início da confusão.

