Reprodução: Stephen McDonell - 22/03/2023 Tempestade de areia na China

Uma forte tempestade de areia atinge Pequim, na China , nesta terça-feira (11) e deve se estender até a quarta-feira (12), apontam meteorologistas .

Segundo o Observatório Meteorológico Central, uma dúzia de províncias, incluindo Shaanxi, Shanxi, Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui, Henan e Hubei, Mongólia Interior e a metrópole Xangai, devem ser afetadas pela tormenta de poeira até a manhã de quarta.

Reprodução: redes sociais - 22/03/2023 Tempestade de areia em Pequim

O alerta é para que a população, no geral, evite sair as ruas, já que a visibilidade é baixa em vários pontos da cidade, de acordo com a mídia estatal chinesa.

Nas últimas semanas, Pequim tem sofrido com a poluição e um número incomum de tempestades de areia.

Atualmente, a China tem um sistema de quatro níveis, codificado por cores, com o vermelho como mais severo e o azul o menos severo. Os meteorologistas emitiram um alerta "azul" para tempestades esta semana.

