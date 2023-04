O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, na noite deste domingo (9), que solicitou ao Twitter a remoção de mais 161 contas da plataforma que usaram hashtags relacionadas aos recentes ataques a escolas registrados no Brasil.



Hashtags são palavras-chave ou termos associados a uma informação ou discussão que se deseja indexar de forma explícita em aplicativos, como Twitter e Facebook, antecedidos pelo símbolo cerquilha (#).

Além disso, o ministro Flavio Dino destacou que foi solicitado ao TikTok a remoção de uma conta que que estava compartilhando conteúdos que incitavam o medo na população.

OPERAÇÃO ESCOLA SEGURA



Data: 09/04/23



•161 solicitações realizadas junto à plataforma Twitter, em razão de hashtags relacionadas a ataques contra escolas.



•Solicitação para a plataforma Tik Tok retirar do ar 1 conta que estava viralizando conteúdo que incitava medo na… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 9, 2023





Os pedidos foram realizados no âmbito da Operação Escola Segura, que conta com a participação das delegacias contra crimes cibernéticos das principais regiões brasileiras, que atuarão de forma alinhada com as estratégias da pasta da Justiça.

Mais cedo, a pasta liderada por Dino solicitou a exclusão de 270 contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas. O ministério informou que tanto conteúdos como autores estão sob investigação. Foram cumpridos também mandados de busca, resultando na apreensão de sete armas. Um suspeito foi preso.

Nesta segunda-feira (10), está prevista uma reunião com representantes das redes sociais para alinhar um protocolo de ação. Segundo especialistas em segurança pública, muitos jovens são recrutados por essas redes, que se tornaram uma espécie de “vitrine” para grupos extremistas que impulsionam discurso de ódio.

