A Polícia Civil de Santa Catarina abriu uma investigação contra o professor de uma escola estadual de Joinvile que apoiou o ataque à creche de Blumenau que causou a morte de quatro crianças na última quarta-feira (5).

O docente da escola estadual Georg Keller afirmou em uma sala de aula que "mataria uns 15, 20", em referência ao atentado feito no Centro Educacional Infantil Cantinho Bom Pastor.





Diante de uma solicitação da polícia, a Justiça catarinense determinou o afastamento do professor e do trabalho e ordenou que ele utilize tornozeleira eletrônica. Além disso, ele está proibido de se aproximar dos alunos.

O profissional é suspeito de apologia ao crime e será intimado na próxima segunda-feira (10) a prestar depoimento. A Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina informou que fará a verificação dos fatos e tomará as medidas cabíveis relacionadas ao caso.

Férias na rede municial de ensino de Blumenau

A Prefeitura de Blumenau anunciou que irá antecipar as férias escolares na rede municipal de ensino. Segundo o gestão municipal, o objetivo é contratar empresas de segurança privada para as escolas e creches da cidade. As férias de uma semana devem ter início já nesta segunda-feira (10). As aulas retornam em 17 de abril.

A Secretaria de Estado da Educação informou que as aulas na rede estadual de ensino serão mantidas na próxima semana. O Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina afirmou que as aulas na rede particular também devem acontecer.

Medidas como a instalção de 125 câmeras nas escolas do município já foram anunciadas pelo município.

