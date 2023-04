José Cruz/Agência Brasil Wendel Benevides foi exonerado do cargo na última semana





































Wendel Benevides Matos, corregedor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) exonerado do cargo nesta semana , escondeu 23 denúncias referentes ao seu então chefe, Silvinei Vasques, então diretor-geral da corporação.

De acordo com informação divulgada pelo colunista Octavio Guedes no G1, Benevides omitiu as infomações que deveriam ser repassadas à Controladoria-Geral da União (CGU). Esse procedimento deveria ser adotado por Silvinei ser um superior em relação ao corregedor-geral.

Wendel foi nomeado ao cargo em novembro de 2021 pelo então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques – hoje, investigado por usar o cargo para ordenar bloqueios ilegais em rodovias federais durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022.





Em tese, Matos ficaria no cargo até novembro deste ano e não poderia ser destituído do posto. No entanto, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva embasou a exoneração do corregedor em um parecer da Controladoria-Geral da União (CGU).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há suspeitas contra Wendel e todas ela são apuradas por órgãos de controle externo.

“A Direção-Geral da PRF, frente aos inúmeros procedimentos correcionais que envolvem o antigo diretor, Silvinei Vasques, buscou entendimento com os órgãos de controle externo para a substituição do corregedor-geral, nomeado justamente pelo ex-diretor. Com a substituição, busca-se afastar qualquer sugestão de parcialidade sobre os processos apuratórios internos", diz uma nota divulgada pela PRF.

"A PRF destaca que a dispensa do corregedor-geral teve a concordância da Controladoria-Geral da União, responsável pelo Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SisCOR)", continua a corporação.

