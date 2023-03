Reprodução/TV Globo - 31/03/2023 Busca por desaparecido no Rio

Por conta de um temporal na última quinta-feira (30), duas pessoas morreram em Duque de Caxias , no Rio de Janeiro, e uma está desaparecida. O Corpo de Bombeiros do RJ retoma nesta sexta-feira (31), as buscas por um homem levado pela correnteza no canal do Rio Joana, no Maracanã, na Zona Norte do Rio.

As vítimas da chuva são:

Alexsandro Paula, de 43 anos. Ele morreu arrastado por uma enxurrada no bairro Covanca.

Françoise Edgar Felipe Carvalho, de 21 anos. Ele estava apoiado na grade de um prédio na Vila Ideal, para fugir de um alagamento, quando um raio caiu e o eletrocutou jovem.

O desaparecido é Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, que estava na rua com um amigo, no Maracanã, quando a correnteza os levaram para o fundo de uma galeria pluvial ao lado do estádio, no cruzamento da Avenida Rei Pelé com a Rua Professor Manoel de Abreu.

Chuvas no Rio

Na capital do Rio de Janeiro , as chuvas para março estavam abaixo do esperado. Normalmente, chove em média 141,5 mm segundo o Alerta Rio, mas até quarta-feira (29) choveu em média 43 mm.

Na última quinta-feira (30), choveu 30 mm somente na unidade da Muda, já na Tijuca, foram registrados 80 mm das 19h30 às 20h30.

Por conta do temporal, o município entrou em Estágio de Mobilização às 18h45 e subiu para o Estágio de Atenção às 19h30.

Previsão do tempo

Os próximos dias ainda serão de chuva no Rio. Nesta sexta-feira, a previsão da máxima de 35ºC, com pancadas de chuva moderadas a fortes, com raios e ventanias durante a tarde.

No sábado (1), a previsão também é de calor e a máxima pode chegar aos 36ºC. A chuva deve ocorrer a tarde, com pancadas de moderadas a fortes, com raios e ventanias também.

Há, ainda, um aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil, com vigência a partir das 21h, com ondas entre 2,5 m e 3,5 m em todo o litoral do estado.

No domingo (2), o dia fica nublado e com ventos fortes. A previsão é de pancadas de chuva durante a tarde e a máxima de 27ºC.

Na segunda e na terça a máxima é de 28ºC e 29ºC respectivamente. Nesses dias as chuvas devem ser mais passageiras e isoladas e devem acontecer só no período da tarde.

