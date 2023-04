Polícia Federal - 01.04.2023 Quatro argentinos foram resgatados em condições análogas à escravidão

Quatro argentinos foram resgatados em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul , em condições análogas à escravidão , na noite desse sábado (1º). O grupo atuava no corte de árvores e foi encontrado por agentes da Polícia Federal . Uma das vítimas era menor de idade e filho de um dos trabalhadores.

Os agentes informaram que começaram a investigação do caso após a Brigada Militar receber denúncias de que trabalhadores haviam sido abandonados pelos empregadores em uma propriedade rural e que não tinham recursos para alimentação e moradia.

Depois disso, policiais federais, militares e fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego foram ao local indicado e encontraram as vítimas acampando na mata, em condições insalubres, completamente desassistidos, sem água potável, banheiros ou energia elétrica.

Um homem identificado como o responsável pelas atividades naquela região foi preso em flagrante por redução à condição análoga à escravidão . Ele foi conduzido à Polícia Federal em Caxias do Sul e será encaminhado ao Sistema Penitenciário, ficando à disposição da Justiça Federal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.