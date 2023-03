Reprodução Redes Sociais A pepita de ouro gigante encontrada por garimpeiro amador na Austrália - 28.03.2023

Um garimpeiro amador tirou a sorte grande na Austrália, após encontrar uma rocha enorme com bastante ouro encrustado. O homem estava utilizando apenas um detector de metais da versão mais barata do mercado.

O homem, inacreditavelmente, encontrou uma rocha de 4,6 kg contendo ouro no valor de $ 240.000 (dólares australianos), um total de R$ 830 mil.

Ele preferiu permanecer anônimo, mas revelou que encontrou a rocha nas minas de ouro do estado de Victoria , região considerada o coração da corrida do ouro na Austrália no século 19.

Darren Kamp, que avaliou e comprou o espécime, afirmou aos jornalistas locais, que é o maior que ele já viu em seus 43 anos de carreira.

"Fiquei chocado... É uma descoberta única na vida", disse em entrevista a rede de notícias BBC.

O homem chegou à loja de prospecção de Kamp em Geelong, aproximadamente uma hora no sudoeste de Melbourne, carregando consigo uma mochila de viagem grande.

O comprador contou que as pessoas chegam, normalmente, com pedaços de ouro bem pequenos, muitas vezes irrisórios ou muitas vezes com pedras que parecem ser ouro, mas não são.

"Mas ele puxou esta pedra e, quando a jogou na minha mão, disse: 'Você acha que vale A$ 10.000?'", disse.

"Eu olhei para ele e disse: 'Tente $ 100.000 (dólares australianos) "

O homem então disse a Kamp que a pedra em sua mão era apenas metade da descoberta. No total, a rocha de 4,6 kg continha 83 onças - ou cerca de 2,6 kg - de ouro.

Depois de avaliá-la, Kamp comprou a pedra do sortudo. Ele diz que o homem está ansioso para passar o inesperado ganho inesperado com sua família, afirmando: "Ele me disse: 'Oh, a esposa ficará feliz'".

Embora descobertas como essa sejam raras, estima-se que a Austrália tenha as maiores reservas de ouro do mundo, e muitas das maiores pepitas do mundo foram encontradas na Austrália.

Com agências de notícias*

