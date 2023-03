TCE-SP - 30.06.2021 Ataques em escolas cresceu nos últimos dois anos





Ocorreram 23 ataques com violência extrema em escolas no Brasil entre 2002 e 2023, segundo levantamento feito pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Em 20 anos, morreram 24 estudantes, quatro professores e dois profissionais de educação. Nesta segunda-feira (27), uma professora da escola estadual de São Paulo de 71 anos entrou na estatística ao ser morta a facadas por um aluno.

Em entrevista ao programa Estúdio i, do canal pago GloboNews, pesquisadora Telma Vinha, da Faculdade de Educação e Coordenadora do Grupo “Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública” do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, afirmou que são necessárias ações para que os ataques sejam evitados.

A especialista apontou que o trabalho de acompanhamento do comportamento dos alunos na escola e no seu dia a dia pode ser eficaz para identificar possíveis planos violentos nas escolas.

“Muitos claramente colocam na internet que vão atacar a escola. Sabemos que vai acontecer de novo, só não sabemos quando. Quando você atinge uma escola, você atinge uma comunidade. A escola faz parte da identidade das pessoas”, explicou.

Os pesquisadores demonstram preocupação com o crescimento de ataques entre 2022 e 2023. No segundo semestre do ano passado, aconteceram sete episódios, enquanto neste ano já foram registradas duas ocorrências. “Isso é muito sério. O crescimento é exponencial”, pontuou a professora.

Confira os dados da Unicamp sobre violência dentro de escolas de 2002 a 2023:

- Escolas estaduais: 12

- Escolas municipais: 7

- Escolas particulares: 4

Mortes (2002 - 2023):

- Estudantes: 24

- Professores: 4

- Profissionais de educação: 2

Motivos:

- Vingança

- Raiva

- Usuários de cultura extremista





