João Doria

O ex-governador de São Paulo João Doria elogiou o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas citou a necessidade de evitar brigas com parlamentares. A declaração foi dada nesta segunda-feira (27), em coletiva realizada no lançamento de sua biografia: João Doria - O poder da transformação.

Doria disse que Lula faz um bom governo na área ambiental e elogiou a recuperação da imagem do Brasil no cenário internacional. Sem citar nomes, o ex-governador criticou as brigas do petista com o ex-juiz e senador pelo Paraná, Sérgio Moro (União Brasil).

João Doria ainda negou haver mágoas com Lula e disse estar pronto para ajudar o país "da melhor forma possível". Na campanha de 2018, porém, Doria foi forte crítico do petista e chegou a fazer uma dobradinha com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

João Doria aproveitou para alfinetar Bolsonaro e disse estar satisfeito por Lula seguir a Constituição Federal. O ex-governador criticou o Gabinete do Ódio, instalado na gestão Bolsonaro.

Elogios a Tarcísio

Doria foi questionado sobre o governo Tarcísio de Freitas, o que considerou como sequência de seu mandato. Para o ex-governador, Tarcísio tem tocado pautas consideradas importantes, como privatizações, e não deve encontrar dificuldades nos próximos anos.

