O ministro das Relações Institucionais , Alexandre Padilha (PT-SP), afirmou nesta segunda-feira (27) que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está se recuperando de forma “muito positiva” de uma pneumonia. O chefe do Executivo federal deve seguir com agendas no Palácio da Alvorada até quarta (29), por recomendação da sua equipe médica.

"O presidente continua muito bem da sua saúde, evolução muito positiva. Inclusive, a medicação desde o último sábado à noite já é medicação via oral", disse Padilha em entrevista coletiva com jornalistas. O ministro, que é médico, posicionou-se sobre o assunto depois que visitou o presidente na Alvorada.

"Deve manter as agendas de trabalho, tanto que hoje à tarde vai receber mais ministros, amanhã, quarta-feira. Pelo menos até quarta-feira deve manter todas as suas agendas aqui no próprio Palácio da Alvorada por recomendação médica. Mantém aqui porque melhora a reabilitação, também reduz a exposição", acrescentou.

O petista foi diagnosticado com pneumonia “leve” na semana passada e teve que cancelar a viagem para a China. Ele se encontraria com o presidente Xi Jinping, autoridades chinesas, empresários e investidores asiáticos.

O governo Lula tem tentado remarcar a viagem de Lula para a China já para o mês de abril. Porém, a tendência é que a ida do chefe do Executivo federal para o pais chinês apenas em maio.

A viagem

A visita ao principal parceiro comercial do Brasil contará com uma comitiva de mais de 240 pessoas, entre empresários e ministros, entre eles, o da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP).

No mês passado, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) se encontrou com representantes do governo da China e informou que Lula iria viajar para o país asiático em busca de investimentos para o Brasil.

“Recebi hoje o Embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para discutir as relações entre Brasil e China, celebrando os 50 anos de estabelecimento de relações diplomáticas em 2024 e para a programada viagem do Presidente Lula a Pequim no próximo mês”, escreveu o vice-presidente na ocasião.





