Um apartamento na Zona Sul de São Paulo , na Rua do Rocio, pegou fogo na manhã deste sábado (25) e deixou duas pessoas feridas. Segundo os bombeiros, uma das vítimas pulou do 6º andar para se salvar.

O incêndio começou por volta das 10h40 e os vizinhos registraram o momento que o apartamento ficou tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros informou ainda que as vítimas foram socorridas.

A pessoa que pulou do 6º andar foi encaminhada ao Hospital das Clínicas e a outra vítima inalou muita fumaça e foi levada ao Hospital Beneficência Portuguesa.

Ao todo, 13 viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local e o fogo foi contido por volta das 14h30.

