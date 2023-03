Polícia Civil de Santa Catarina Jéssica foi obrigada a entrar em um carro pelos três suspeitos presos e levada até a casa da ex-sogra

A Polícia Civil de Santa Catarina encontrou o corpo da jovem Jéssica Elias da Rosa, de 23 anos, desaparecida há dois meses, na região de Braço do Norte , no Sul do estado. Ela teria sido sequestrada e morta pela mãe e pela atual esposa do ex-namorado, segundo as investigações.

De acordo com a delegada, duas mulheres foram detidas temporariamente por suspeita de participação no assassinato e as prisões foram realizadas no sábado (18).

Uma das suspeitas negou envolvimento no crime. A outra não falou nada no depoimento. Contudo, uma terceira pessoa mudou ajudou os invetigadoires a encontrar o corpo. O companheiro da ex-sogra foi preso, confessou o crime e revelou à polícia onde o corpo de Jéssica estava enterrado.

O corpo de Jéssica Elias da Rosa , 23 anos, foi encontrado em uma área de mata isolada próxima a cidade.



A delegada afirma que uma das mulheres presas é a atual companheira do ex-parceiro da vítima, enquanto a outra é a ex-sogra.

A mãe do rapaz estava com 'rancor' da vítima e a relação estava conflituosa entre os envolvidos, devido ao término do antigo relacionamento.



A polícia também cumpriu outros mandados de busca e apreensão e apreendeu os celulares das suspeitas e um carro, supostamente usado no sequestro da garota. O veículo foi submetido a exame pericial para coleta de vestígios de DNA.

Os envolvidos deverão responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado, associação criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



O que motivou o crime



Jéssica tinha um relacionamento conturbado com o ex-namorado, que está preso por colar fogo na casa dela. A sogra aparentemente sentiu raiva com a situação e teria se vingado da vítima pelo rapaz ter sido preso.

A ex-sogra disse em depoimento a polícia que Jéssica teria criado um perfil falso nas redes sociais em nome da atual companheira do ex com a intenção de causar confusão no relacionamento atual do ex.

