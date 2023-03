Reprodução Redes Sociais Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa ao menos 9 mortos no Pará

Um trágico acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou pelo menos nove pessoas mortas na manhã de hoje, na PA-150 em Nova Ipixuna do Pará , no sudeste do estado.

As equipes da polícia, SAMU e bombeiros estiveram presentes no local durante todo o dia para prestar socorro e esclarecer as causas do ocorrido.

Conforme informações iniciais, o acidente ocorreu por volta das 7h30, no km-329 da PA. No momento da colisão frontal chovia. O caminhão e o micro-ônibus bateram de frente. A van transportava passageiros.

Além dos nove mortos, outras pessoas ficaram gravemente feridas e encaminhadas às unidades de saúde. O acidente gerou grande comoção na região. As autoridades ainda investigam as causas do incidente.

