Na noite dessa segunda-feira (20), quatro homens invadiram o Hotel Transamerica Berrini, no Brooklin Novo, em São Paulo , e levaram três carros que estavam no estacionamento. Um deles, uma Maserati Ghibli, tem valor estimado superior a R$ 550 mil, de acordo com a Polícia Militar . Um suspeito foi preso.

Os ladrões usaram um carro para invadir o estacionamento do hotel por volta das 23h de ontem. Além da Maserati, o grupo levou um Audi A4 2009 e um Volkswagen Tiguan 2015. Os criminosos também roubaram um celular iPhone, que seria de um dos funcionários do estabelecimento, localizado na rua Guaraiúva.

O hotel informou que a PM foi acionada depois que os funcionários perceberam a movimentação dos ladrões pelas câmeras de segurança. Ao chegarem no local, os militares encontraram um suspeito nas imediações com a chave da Maserati . O veículo, depois, foi encontrado na estrada de Itapecerica da Serra , município na Região Metropolitana de São Paulo . A Tiguan também foi localizada.

O estabelecimento ainda disse que os bandidos não conseguiram acessar outras partes do hotel e que nenhum funcionário foi ferido na ação. Os veículos roubados pertenciam aos hóspedes.

A PM informou que o único detido até o momento já era procurado por uma condenação por roubo .

O caso foi registrado no 34º DP e os militares trabalham para encontrar os outros três suspeitos e o Audi A4.

