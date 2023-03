Montagem iG / Reprodução redes sociais Universitárias podem responder por crimes

A estudante Patrícia Linares, hostilizada por três colegas de uma universidade particular de Bauru (SP) por ter mais de 40 anos , registrou um boletim de ocorrência por injúria e difamação contra as alunas. O BO foi feito nessa segunda-feira (20) junto à Polícia Civil.

No registro, Patrícia aponta que as estudantes a trataram de forma pejorativa e discriminatória ao perguntar "como faz para desmatricular uma aluna de 40 anos" e insinuar que ela deveria estar aposentada, "porque sequer sabe mexer no Google", como dizem nas imagens que repercutiram nas redes sociais.

As jovens Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto viralizaram após gravarem um vídeo debochando de Patrícia pelo fato de ela ter "40 anos" . A estudante, que está prestes a completar 45 anos, está no primeiro ano de biomedicina.

Na ocasião, uma delas ironiza: "Gente, quiz do dia: como 'desmatricula' um colega de sala?", enquanto ri. Em seguida, a outra responde: "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada". "Realmente", concorda a terceira.

"Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade . Eu tenho essa opinião", continua. Em meio a risadas, elas chegam a dizer que a mulher "não sabe o que é Google".

O caso teve grande repercussão no Brasil e foi comentado até mesmo pelos ministros dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e da Educação, Camilo Santana, que repudiaram a ação das três alunas.

Depois de receberem muitas críticas e até mesmo ameaças, relatadas por Giovana Cassalatti em nota publicada nas redes sociais , as três decidiram trancar o curso .

Segundo a Unisagrado, um processo disciplinar foi aberto para investigar a conduta das três universitárias , porém, durante a ação, elas pediram para sair do curso de biomedicina .

