GISELE PIMENTA Alberto Youssef foi o primeiro preso da Operação Lava Jato e um dos doleiros mais conhecidos do país

O doleiro Alberto Youssef, um dos mais famosos do país, foi preso na tarde desta segunda-feira (20) em Itapoá (SC) por crimes tributários. A prisão foi determinada pelo juiz Eduardo Appio, que assumiu os processos da Operação Lava Jato no começo do ano.

Youssef foi o pivô da Lava Jato ainda em 2014, quando foi preso na primeira fase da operação da Polícia Federal. O doleiro ainda foi alvo de investigação no caso Banestado, com remessas ilegais do banco estatal para o exterior.

A decisão de Appio considera um pedido de representação para fins penais aberta pela Receita Federal, que aponta a não devolução de todos os valores adquiridos ilegalmente pelo doleiro. O juiz ainda afirmou que Alberto Youssef tem vida “privilegiada” e que deixou de fornecer informações à Justiça Federal, uma das condições para sua liberdade provisória.

“O relatório fiscal para fins penais da Receita Federal deixa evidenciado que o acusado não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados e que suas condições atuais de vida são totalmente incompatíveis com a situação da imensa maioria dos cidadãos brasileiros. O simples fato de que possui diversos endereços e de que estaria morando na praia já evidencia uma situação muito privilegiada e que resulta incompatível com todas as condenações já proferidas em matéria criminal”, aponta Appio.

Segundo a PF, Alberto Youssef foi detido em uma praia do litoral catarinense. A corporação ainda informou que o endereço dado pelo doleiro à Justiça é, na verdade, um barracão abandonado.

Youssef será levado para Joinville e, em seguida, irá à Curitiba. Ele deve ficar preso, inicialmente, na carceragem da PF na capital paranaense.

Lava Jato

Alberto Youssef foi um dos protagonistas da Operação Lava Jato, deflagrada em 2014 pela Polícia Federal. Ele foi o primeiro suspeito preso na operação.

Youssef foi apontado como líder de um grupo especializado em lavagem de dinheiro. Os suspeitos usavam um posto de combustível para “liberar” as remessas.

Foi a partir do doleiro que a PF descobriu uma rede de propina e corrupção na Petrobras. Em um e-mail de Youssef, os investigadores descobriram a compra de um carro em nome de Paulo Roberto Costa, então diretor de Abastecimento da Petrobras.

No decorrer das investigações, Alberto Youssef foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Ele foi solto após a anulação de parte dos processos comandados pelo ex-juiz, e hoje senador, Sérgio Moro.