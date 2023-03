Reprodução/Twitter Criminosos ateiam fogo em estação de trem

Criminosos atearam fogo em uma estação de trem em Natal (RN) na noite deste sábado (18), possivelmente com uso de coqueteis molotov. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e controlou as chamas. Não havia pessoas no local no momento do ataque.



Desde terça-feira (14), o estado do Rio Grande do Norte está sofrendo uma onda de ataques por parte de facções criminosas.

O atentado à estação de trem Boa Esperança destruiu uma sala com equipamentos como computadores, cadeiras e cafeteira. Janelas ficaram quebradas e as paredes do edifício ficaram manchadas pelas chamas.



Também na noite deste sábado, outros dois ataques foram registrados no estado. Em Natal, uma caminhonete foi incendiada, e os bombeiros também foram chamados para conter o fogo. Ninguém se feriu.

Em Acari, cidade a 216 km de Natal, um escritório de advocacia foi alvo de um atentado. Criminosos dispararam pelo menos 12 vezes contra a fachada do estabelecimento.

Neste sábado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou o envio de mais 100 agentes da Força Nacional para o Rio Grande do Norte . Com a decisão, o total de agentes federais no estado chegou a 600.

Para tentar reduzir as ordens de ataques, o governo do Rio Grande do Norte transferiu nove presos suspeitos de comandar os atos criminosos para presídios federais. Eles são acusados de comandar crimes como homicídios e tráfico de drogas, além de planos de fugas e ataques a patrimônios públicos e privados.

A polícia civil do RN também apontou que comandos seriam dados de presídios localizados em outros estados do Nordeste, como a Paraíba e Bahia. O sistema federal irá isolar os presos em celas individuais com visitas monitoradas e apenas por parlatório.



"Continuaremos incansáveis em tomar as medidas necessárias para restabelecer a paz e a ordem pública em todo o Rio Grande do Norte", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

