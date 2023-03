Divulgação Secretaria de Segurança Líderes de facções criminosas do RN são transferidos a presídios federais - 18.03.2023

O governo do estado do Rio Grande do Norte anunciou que nove presos suspeitos de comandar ataques criminosos foram transferidos para presídios federais na noite de sexta-feira (17).

Os nove presos estavam no Presídio Rogério Coutinho , em Nísia Floresta, na Grande Natal. Eles são acusados de comandar crimes como homicídios e tráfico de drogas, além de planos de fugas e ataques a patrimônios públicos e privados.

Com isso, o número de custodiados transferidos para o sistema federal chega a 10. As transferências foram realizadas a pedido do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e do governo local e autorizadas pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

A polícia civil do RN também apontou que comandos seriam dados de presídios localizados em outros estados do Nordeste, como a Paraíba e Bahia . O sistema federal irá isolar os presos em celas individuais com visitas monitoradas e apenas por parlatório.

Desde terça-feira (14), o estado tem enfrentado uma escalada de ataques criminosos a prédios públicos, comércios e veículos registrados em pelo menos 45 cidades.

O policial penal Carlos Eduardo Nazário foi morto a tiros na noite de sexta-feira (17) no município de São Gonçalo do Amarante. A polícia ainda não divulgou um balanço com o número de mortos desde o início dos ataques.











Apreensões e prisões



Até o momento, 103 pessoas foram presas e 29 armas de fogo, 87 artefatos explosivos e 23 galões de gasolina foram apreendidos desde a terça (14). Pelo menos três tiroteios entre policiais e criminosos foram registrados na noite de sexta-feira (17) em diferentes bairros de Natal.

