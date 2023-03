Reprodução - 28.02.2023 Traficante suspeito de envolvimento na morte de meninos em Belford Roxo foi preso nessa terça (28)

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil prenderam Maxwell Douglas Cordeiro Rodrigues, de 25 anos, conhecido como Rato do Castelar, nessa terça-feira (28). Ele tinha um mandado de prisão em aberto por agredir o pai de uma das crianças que foram sequestradas e mortas por traficantes em Belford Roxo, em dezembro de 2020 .

Maxwell é apontado pela polícia como homem de confiança de Edgar Alves de Andrade, o Docam, chefe do tráfico no Morro do Castelar, em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, ele também é suspeito de participar do assassinato das três crianças.

Após ser detido, o traficante foi conduzido para a sede da DRE, na Cidade da Polícia, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro . Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre da Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, saíram de casa para brincar em um campo de futebol de Areia Branca, também em Belford Roxo, e nunca mais foram vistos. Segundo investigação da polícia, as crianças foram executadas por terem furtado uma gaiola de passarinho, que pertencia a um traficante da região .

Ainda conforme as investigações, as crianças foram submetidas a uma sessão de tortura .

Segundo relatório do caso feito pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), um dos meninos não resistiu e morreu durante a sessão de espancamento. Depois, os outros dois foram executados.

Os corpos das vítimas foram levados em um automóvel para um rio que corta o município .

A polícia informou que o gerente do tráfico da favela do Castelar, Willer Castro da Silva, conhecido como Estala, foi o responsável por pedir que os meninos fossem torturados como castigo — o passarinho furtado seria de um tio dele. O pedido foi autorizado por Edgard Alves de Andrade, chamado de Doca ou Urso, e José Carlos dos Prazeres Silva, o Piranha . Os dois são apontados como líderes da organização criminosa.

