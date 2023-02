Reprodução Tiroteio no Carnaval em Magé, na Baixada Fluminense (RJ)

A festa em bloco de Carnaval em Magé, na Baixada Fluminense (RJ), terminou em com cenas de terror na noite deste domingo (19), resultando na morte de duas pessoas e deixando cerca de 19 pessoas feridos .

A Polícia Militar afirma que um miliciano local conhecido como Bu teria iniciado o confronto com um policial.

A corporação afirma que policiais militares do 34° BPM (Magé) foram acionados para verificar uma confusão envolvendo pessoas baleados em um bloco de rua, na praia de Mauá, em Magé.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h e socorreram uma vítima não identificada. O suspeito foi baleado na região do tórax e levado ao Hospital de Saracuruna, em Caxias. O segundo foi ferido na perna. Apenas uma arma foi apreendida.

Prefeitura de Magé informou por meio de nota, que um policial estaria envolvido na briga. Entretanto, a PM informou que não há policiais militares envolvidos na ocorrência.

“Apesar de não promover o carnaval, a Prefeitura estava dando apoio aos blocos, inclusive com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, mais 120 seguranças privados, além de todo apoio do 34° BPM (Magé). Nossas redes de Saúde e Assistência Social estão dando todo o suporte às vítimas e familiares”, informou.

ATENTADO: Atirador invade carnaval em Magé-RJ e dispara contra dezenas de pessoas. Quatro foliões morreram na hora, inclusive uma criança de 7 anos. Outras 16 pessoas teriam ficado feridas. Informações preliminares apontam que ele estaria atrás de um desafeto. pic.twitter.com/IfmgfQ4ee8 — Renato Souza (@reporterenato) February 20, 2023

A Prefeitura determinou a suspensão da programação do Carnaval na cidade e solicitou que todos os blocos cancelem os seus desfiles diante da tragédia.

A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Caxias (RJ) informou que ao menos 13 feridos estão no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), entre ela diversas crianças .

Pessoas feridas na confusão:



Romário Coutinho da Silva, 51 anos, levou um tiro na mão direita;

Samires Marques, 21 anos (gestante), tiros na perna esquerda e pé direito;

Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos, sofreu tiros na barriga, costas e perna esquerda;

Alaíde Stepanie de Oliveira Cunha, 25 anos, alvejado na perna esquerda;

Everton Ribeiro Teixeira, 35 anos, um tiro na virilha direita;

Wanderson Xavier Santana, 35 anos, sofreu um tiro na perna esquerda;

Christian Mendes da Silva Maricá, 28 anos, levou tiro na perna esquerda;

Marcos de Souza Santos, 51 anos, sofreyu um tiro no abdômen;

Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37 anos, também levou um tiro no abdômen;

Bryan Rodrigues Horta, 6 anos, um tiro no pé esquerdo;

João Pedro Marques de Lima, 11 anos, sofreu um tiro no pé esquerdo;

Vítor Costa da Silva, 24 anos, levou um tiro no pé direito;

Thalisson de Abreu, de 15 anos, foi ferido na coxa direita;

Paulo Vítor Barros da Silva, de 26 anos, ficou ferido na cabeça e tórax;

Em atualização*

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.