Reprodução/RecordTV Suzane von Richthofen está em regime aberto desde o dia 11 de janeiro

Suzane Von Richthofen está solta desde o dia 11 de janeiro e, na última quarta-feira (9), abriu uma loja online para vender produtos feitos a mão. A divulgação está sendo realizada via redes sociais.

A loja se chama "Su Entre Linhas" e publicações feitas até o momento indicam a venda de chinelos, bolsas e outros itens persolanizados. Os objetos são confeccionados pela própria Suzane, e as páginas nas redes sociais são administradas por uma mulher que se chama Josiely.





A página no Instagram da loja tinha 12,8 mil seguidores até a publicação desta matéria. A maioria dos comentários feitos nos 5 posts do perfil são desejando um bom recomeço à ex-presidiária, contudo, outros também atacam Suzane.





"Suzane você cumpriu sua pena aqui na terra , quero ver na hora do juízo final", escreveu uma mulher em uma das publicações.

"Su, desejo a você um excelente recomeço! É um direito seu. Ignore os comentários ruins e siga em frente. Sucesso!", escreveu uma outra usuária da rede social.

Muitas pessoas também estão usando os comentários para elogiar os produtos até então disponibilizados. "Quanto capricho e talento! Amei já quero" , "são muito lindas, suzane você arrasa, quero que você continue tendo muito sucesso com essas sandálias lindas" , e "que talento! tudo muito lindo su, parabéns. assim que eu tiver dinheiro irei encomendar" foram algumas das mensagens de apoio.

Suzane cumpre regime aberto

Richthofen saiu da prisão após a Justiça de Sâo Pulo conceder progressão para o regime aberto. Ela está presa desde 2002 por matar os pais a marretadas.

Ela está vivendo na zona rural da cidade de Angatuba, localizada no interior de São Paulo. O município tem pouco mais de 25 mil habitantes e condiz com o desejo da ex-detenta de se manter discreta.

Em nota enviada ao iG, a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo), informou que Von Richthofen deixou Penitenciária Feminina I “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé às 17h35 no dia 11 de janeiro.

O Tribunal de Justiça de São Paulo informou, em nota enviada à redação, que a decisão foi expedida pela 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, e que o caso corre sob segredo de Justiça.

"O processo de cumprimento de pena de Suzane Richtofen corre sob segredo de Justiça. Por essa razão, podemos informar apenas que, em decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, proferida nesta quarta-feira (11/1), foi concedida a progressão ao regime aberto, após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal."

