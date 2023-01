Reprodução/RecordTV Suzane von Richthofen foi solta nesta quarta-feira





Suzane Von Richthofen foi solta na terde desta quarta-feira (11) após a Justiça de Sâo Pulo conceder progressão para o regime aberto. Ela está presa desde 2002 por matar os pais a marretadas.

Em nota enviada ao iG, a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo), informou que Von Richthofen deixou a penitenciária feminina de Tremembé às 1h37 desta quarta-feira.

"A Secretaria da Administração Penitenciária informa que o Poder Judiciário concedeu nesta quarta-feira, 11, progressão ao regime aberto a Suzane Louise Von Richthofen. A Penitenciária Feminina I “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé deu cumprimento ao Alvará de Soltura às 17h35 de hoje", diz o comunicado.





O Tribunal de Justiça de São Paulo informou, em nota enviada à redação, que a decisão foi expedida pela 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, e que o caso corre sob segredo de Justiça.

"O processo de cumprimento de pena de Suzane Richtofen corre sob segredo de Justiça. Por essa razão, podemos informar apenas que, em decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, proferida nesta quarta-feira (11/1), foi concedida a progressão ao regime aberto, após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal."



Suzane foi condenada a 39 anos há 20 anos pelo envolvimento no assassinato dos pais. Ela conseguiu a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015.

Desde então, Richthofen tem benefício para saídas temporárias. Em setembro de 2021 ela começou a cursar uma graduação em biomedicina em uma universidade de Taubaté (SP).

