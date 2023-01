Carlos Moura/ STF Luís Roberto Barroso, do STF, determina abertura de investigação contra autoridades do governo Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou, nesta segunda-feira (30), a abertura de investigação contra autoridades do governo Jair Bolsonaro para apurar a conivência com a crise humanitária na terra Yanomami. Para Barroso, há indícios de crime de genocídio e desobediência a determinações judiciais.

Em seu despacho, o ministro ressaltou a gravidade da crise humanitária dos Yanomamis e vê que a omissão das autoridades colaboraram para o agravamento da situação.

*Reportagem em atualização