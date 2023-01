Reprodução Davi Kopenawa acusa Jair Bolsonaro de ser o responsável pelas mortes de indígenas nas terras Yanomami

O líder indígena yanomami Davi Kopenawa disse, durante entrevista ao portal Amazônia Real, na última sexta-feira (27), que o governo de Jair Bolsonaro é o responsável para crise humanitária nas terras Yanomamis .

Kopenawa relembrou como Bolsonaro atuou junto dos interesses dos interesses dos garimpeiros, além de ter 'ido embora' e não dado atenção aos indígenas quando a crise veio a público.

Segundo o cacique, o mercúrio contamia a água dos rios. Os indígenas bebem a água contaminada e ficam doentes, com queda de cabelo, coceira no corpo e sem forças para realizar suas atividades, muitos morrem, deixando crianças sozinhas.

"Quem matou meu parente, meus irmãos, minha família foi o presidente Jair Bolsonaro", diz Davi Kopenawa

O líder indígena afirma que nos últimos quatro anos cerca de 70 mil garimpeiros invadiram as terras Yanomami e com eles vieram as doenças, que suspostamente são causadas pelo uso ilegal de mercúrio na atividadade.



"Yanomamis estão morrendo com doença de garimpo"

Veja os principais pontos da entrevista do Líder Indígena Yanomami:

"O povo não indígena 'tá' falando que a criança yanomami está morrendo de fome. Mas eles não estão morrendo de fome. Eles estão morrendo de doença do garimpo, garimpo ilegal, que 'entrou' 70 mil garimpeiros na terra Yanomami... O pai e a mãe morrem e a criança fica abandonada"

"A terra yanomami é demarcada mas, não há respeito. Eles estão adoentados porque não têm medicamento. Medicamento não está mais chegando na Sesai. Sesai é o governo"

"O governo passado não se mexeu. Não se preocupou. Deixou nossos filhos ficarem doentes, adoecer e morrer. Não é só criança. Nossas mães, nossos pais foram a óbito e a criança ficou sem nada. Então, eles não conseguem caçar, procurar comida"

"Os garimpos ficam perto das malocas, da comunidade, passam e ficam dando resto de comida. Garimpo não vai curar meu povo. Garimpo mata qualquer pessoa"

"Isso é culpa do governo. Culpa do político, do empresário que compra ouro, também está junto com ele [garimpo] e quem está financiando isso? Dinheiro só para matar meu povo? Isso não é bom não"

"Quatro anos ele ficou junto com os garimpeiros. Levou a doença. Até deixou entrar o corona vírus, malária, gripe, desinteria e outra doença, fome. Foi ele que matou. Ele matou e foi embora. Se ele não tivesse matado, ele estaria junto conversando comigo"



"Eu estou sempre ameaçado. Eu meu filho. Meu colegas e outras parentes, Munduruku, Kayapo. Nós temos três terras diferentes onde eles querem colocar a obra do governo e os garimpeiros ficam com raiva. Nós denunciamos, então eles vem perseguindo com ameaças".

