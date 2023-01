Ricardo Stuckert O presidente Lula e a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará sua primeira viagem internacional desde que assumiu a Presidência da República em 1º de janeiro. Ele visitará a Argentina e o Uruguai.

No primeiro país, está previsto um encontro com o presidente argentino, Alberto Fernández, que deve ocorrer na seda da Presidência do país - a Casa Rosada. Outro encontro previsto é com a vice-presidente afastada, Cristina Kirchner, reunião que não deve ocorrer no palácio presidencial argentino, segundo duas fontes ouvidas pela Reuters. Ambos encontros estão programados para segunda-feira (23).

Na Argentina, Lula da 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Veja a lista completa de atividades de Lula no país, segundo agenda divulgada pelo Palácio do Planalto:

Oferenda de flores na Plaza San Martín;

Reunião na Casa Rosada com o presidente da Argentina, Alberto Fernández;

Encontro com empresários;

Eventos culturais, como concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner;

Participação na 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).





Cristina está afastada do governo e é investigada

Afastada do presidente Alberto Fernández, Cristina comemorou a vitória eleitoral do petista em outubro em suas redes sociais e telefonou a Lula, logo após a vitória, oportunidade em que teriam acertado um encontro para assim que possível.

"Hoje, mais que nunca, amor e muita felicidade. Obrigado povo do Brasil. Obrigado companheiro Lula por devolver a alegria e a esperança a nossa América do Sul", escreveu a argentina na postagem. Em 1º de janeiro, dia da posse presidencial brasileira, Cristina também se manifestou: "Amanhece um novo dia na América do Sul. Força Lula! Força Brasil!".





Cristina Kirchner comandou a Argentina de 2007 a 2015, e sempre teve relação amistosa com o presidente brasileiro. No período da prisão de Lula, ela foi uma das poucas políticas da região a defender a liberdade do petista.

Agora, ela enfrenta processos judiciais em seu país. Em dezembro, foi condenada em primeira instância a seis anos de prisão por corrupção, acusada de beneficiar um empresário de Santa Cruz, província situada na Patagônia argentina de origem dos Kirchner. O suposto beneficiamento teria ocorrido durante a Presidência de Cristina e também no mandato de seu marido, Nestor Kirchner.

Cristina sofreu atentanto com arma de fogo

A vice-presidente afastada sofreu um atentado com arma de fogo em setembro do ano passado, em frente a sua casa, no bairro de Recoleta, em Buenos Aires.

O acusado do ataque, o brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, mirou a arma no rosto de Cristina, mas os disparos falharam. Ele e sua namorada Brenda Uliarte, acusada de ser a mentora do crime, tiveram a prisão preventiva decretada pelo governo argentino, 15 dias após o ocorrido.

BRASILEIRO TENTA MATAR CRISTINA KIRCHNER



Fernando Andres Sabag Montiel, brasileiro de 35 anos, apontou uma arma para a cabeça da vice-presidenta da Argentina e atirou, mas o disparo falhou. Kirchner participava de uma vigília com seus apoiadores. pic.twitter.com/FWYjWLGOE1 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 2, 2022









