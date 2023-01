Ricardo Stuckert Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para seu primeiro compromisso internacional como presidente da República que deve acontecer na próxima semana. Com viagem marcarda para este domingo, o mandatário deve embarcar para Argentina entre à tarde e a noite deste domingo (22).

De acordo com a agenda presidencial, os compromissos do chefe do Executivo na Argentina vão acontecer na segunda (23) e terça-feira (24).

No momento, um comitiva presidencial ainda está sendo fechada, no entanto, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, irão acompanhar o presidente.

Veja as atividadades de Lula no páis, segundo agenda divulgada pelo Palácio do Planalto:

oferenda de flores na Plaza San Martín;

reunião na Casa Rosada com o presidente da Argentina, Alberto Fernández;

encontro com empresários;

eventos culturais, como concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner; e

participação na 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

O mandatário participará da Celac na terça (24). No encontro, há expectativa de encontros bilaterais com alguns países que solicitaram encontros com o presidente, no entanto, nada ainda foi confirmado.

Já na segunda (23), é esperada uma declaração de Lula à imprensa na Casa Rosada por volta de meio-dia, além de assinatura de acordos. As demais agendas acontecem no mesmo dia.

A viagem de Lula a um país da América do Sul, segundo o secretário das Américas, embaixador Michel Arslanian Neto, mostra que o Brasil quer retomar os laços com a região.

Durante a visita diversos temas serão tratados, afirmou o Planalto. Entre eles: o da integração energética, investimentos, meio ambiente, defesa e combate a ilícitos.

Outras viagens

Lula segue em viagem oficial para o Uruguai na próxima quarta-feira (25), onde se encontra com o presidente do país, Luis Alberto Lacalle Pou.

Já em fevereiro, o mandatário deve ir para os Estados Unidos. Em março, o presidente deve viajar para a China.

