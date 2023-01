Reprodução/Felipe Sales/NSC TV Cratera BR-470, causada pelas fortes chuvas em Santa Catarina

Fortes chuvas causaram destruição em cidades de Santa Catarina desde a noite desta terça-feira (17). As regiões Oeste, Norte e Vale do Itajaí são as que mais concentram estragos .

Até o momento, a Defesa Civil confirmou ao menos duas mortes ocasionadas pelos deslizamentos de terra. Ambas as vítimas são da cidade de Rodeio , no Vale, e foram identificadas: um homem de 30 anos e uma menina de apenas quatro que estavam na mesma casa.

Rodeio ainda tem outros três desaparecidos. Tanto os óbitos quanto as vítimas que estão sendo procuradas são dos bairros Diamantina Pico e Nova Brasília.

Reprodução/Corpo de Bombeiros de Rodeio Temporal causa mortes, desaparecidos e microexplosão em cidades de Santa Catarina

De acordo com a Defesa Civil de Rodeio, foram 240 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. O temporal causou destruição na cidade, que foi tomada por lama e deslizamentos.

Buraco na BR-470

Entre os maiores impactos dos temporais, está a abertura de uma cratera que arrastou de ponta a ponta o asfalto de um trecho da BR-470 na altura de Indaial, também no Vale do Itajaí.

O km 75,8 da rodovia foi totalmente bloqueado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (18).

A PRF informou que há um caminho alternativo - somente para veículos pequenos - pela rua Caçador, no bairro Rio Morto.

A polícia também afirma que o local não tem previsão de liberação e que equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) trabalham na reestruturação do local.

Microexplosão em Xanxerê, no Oeste Catarinense

O temporal em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, foi tão forte que arrancou o telhado de uma empresa na tarde de terça-feira (17). Por meio de relatório, a Defesa Civil confirmou que o fenômeno se tratava de uma microexplosão.

A microexplosão acontece quando uma nuvem de tempestade não suporta o volume de água no seu interior libera toda essa água de uma vez, o que causa forte corrente de vento. Com isso, as fortes rajadas se concentram em uma pequena área, da nuvem em direção ao chão.

De acordo com o coordenador Regional da Defesa Civil Estadual em Xanxerê, Luciano Peri, a empresa teve o telhado arrancado devido à força do vento causado pela microexplosão. Lonas foram distribuídas a quatro famílias e os estragos estão sendo levantados. “Não houve nenhum ferido”, afirma Peri.

