Prefeitura Benedito Novo - Divulgação Cidade de Benedito Novo alagada após chuvas em SC (04.01.2022)

Um deslizamento de terra causou o desmoronamento de duas casas em Benedito Novo, na região do Vale do Itajaí (SC), nesta terça-feira (3), provocado pelas fortes chuvas que atingem a região desde dezembro do ano passado.

Vídeo mostra momento em que casa é levada por deslizamento de terra causado por fortes chuvas em Santa Catarina #deslizamento #santacatarina #chuvas #desmoronamento pic.twitter.com/9ytWg6qWJm — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 4, 2023

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que a terra cedeu de um morro e levou abaixo a estrutura das casas . Uma das estruturas desmoronou por completo. Não há registro de pessoas feridas.

O município de Benedito Novo sofreu com o nível das fortes chuvas na região.O Corpo de Bombeiros informou que as ruas de Benedito Novo (SC) ficaram alagadas e houve diversos registros de quedas de árvores.

