Fortes chuvas alagaram estação da CPTM, em São Paulo

Na tarde desta sexta-feira (28), um temporal que atingiu a Grande São Paulo provocou o alagamento da Estação Rio Grande da Serra, da Linha 10-turquesa da CPTM. As fortes chuvas também ocasionaram o transbordamento do rio Tamanduateí, em Santo André, na região do ABC, o que fez com que duas pistas da Avenida dos Estados fossem interditadas.

Por volta das 15h30, os motoristas que transitavam pela região precisaram procurar áreas mais altas na tentativa de escapar da força da água.

Em relação ao transporte público, os trens deixaram de circular entre as estações Rio Grande da Serra — afetada pelo alagamento — e a Prefeito Celso Daniel, em Santo André.

Grande parte da cidade de São Paulo ficou em estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas CGE, devido às chuvas da tarde de hoje. Segundo o CGE, as zonas leste, norte, sudeste, centro e a Marginal Tietê receberam alerta para alagamentos.