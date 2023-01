Redes sociais: (12.01.2023) Mãe acha lixo em caixão de jovem obeso que morreu sem atendimento em São Paulo (12.01.2023)

A mãe de Vitor Augusto Marcos de Oliveira, se revoltou após ver lixo dentro do caixão no qual o filho , de 25 anos, foi colocado.

Vitor morreu na quinta-feira, 5, em frente ao Hospital Geral de Taipas, na zona norte de São Paulo, enquanto aguardava uma maca especial para pessoas obesas. Ele pesava 190kg.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Andreia da Silva diz que "brincaram de novo" com o peso do filho e criticou ainda o tamanho da maca.

"Mais uma vez gordofobia", afirma.

A pauta sobre gordofobia é urgente, a mãe perde o filho pq dois hospitais negaram atendimento por ele ser gordo, e na hora de enterrar a funerária enche de lixo o caixão?

"Alguém tem que fazer alguma coisa. (...) Eu to tentando ficar calma, mas não dá. O meu filho tava em cima do lixo", diz ela ao advogado. "Graças a Deus eu te tirei de dentro do lixo. Meu filho ia ser enterrado dentro do lixo", ela grita.

Funerária Trianon emitiu nota de esclarecimentos:

A funerária Trianon esclareceu que foi contratada para fazer apenas o transporte do corpo. "O transporte consistia em levar o corpo do IML Central a clínica de tanatopraxia para realizar o embalsamamento e a ornamentação. Posteriormente, retirar o corpo da clínica e levar ao cemitério de Franco da Rocha", afirmou a nota.

"Esclarecemos que o embalsamamento e a ornamentação do corpo do Senhor Vitor é de inteira responsabilidade da Clinica de Tanatopraxia Cooperaf (Cooperativa de Trabalho dos Agentes Funerários de São Paulo). Informamos ainda, que nossa empresa tomou conhecimentos dos fatos após o corpo ter sido transferido para um outro caixão, sem a presença de qualquer um dos nossos coloboradores", completou.

