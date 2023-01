Reprodução/TV Globo - 13.01.2023 Acidente no Elevado João Goulart

Na manhã desta sexta-feira (13), um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas e três feridas no Elevado João Goulart - minhocão - no centro de São Paulo .

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 6h. Aos agentes, testemunhas disseram que havia pessoas presas às ferragens devido a um acidente, minutos antes, na ligação Penha/Lapa.

Ao chegar no local, a corporação confirmou duas vítimas mortas.

Outras três pessoas feridas foram resgatadas. Uma delas em estado grave foi encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas e outras duas para a Santa Casa.

A via precisou ser totalmente interditada no sentido Zona Oeste. Às 7h30, três faixas já haviam sido liberadas no sentido Lapa-Barra Funda da ligação Leste-Oeste. Uma ainda continua bloqueada.

