Agência Brasil Ministro da Justiça, Flávio Dino

O ministro da Justiça, Flávio Dino , criticou a postura do ex-ministro da pasta, Anderson Torres, de manter um documento inconstitucional em casa. A Polícia Federal realizou um mandado de busca e apreensão e localizaram a minuta de um decreto presidencial que sugeria uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) na residência de Torres.

"Se um dia alguém me entregar um documento dessa natureza, na condição de ministro da Justiça, será preso em flagrante, porque se 'cuida' de uma ideia criminosa contra o Estado Democrático de Direito", afirmou Dino à CNN nesta quinta-feira (12).

A minuta na casa de Torres serviria para mudar o resultado das eleições de 2022 , o que pode ser considerada inconstitucional.

Torres se manifesta

Após a notícia sair na imprensa, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal afirmou que o documento "muito provavelmente" estaria em uma planilha de descarte .

"Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP", escreveu.

"O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito a democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como Ministro", completou.

Prisão de Anderson Torres

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , determinou na última terça-feira (10), a prisão de Torres por omissão durante os atos golpistas ocorridos na Praça dos Três Poderes no último domingo (8).

No mesmo dia, a Polícia Federal foi cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do ex-ministro. Ele se encontra de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e tinha a volta prevista para o fim do mês de janeiro.

Com a notícia da ordem de prisão, Torres afirmou nas redes sociais que irá interromper o recesso para retornar ao Brasil e se apresentar à Justiça.

"Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

