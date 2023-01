Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro Jair Bolsonaro

O PSOL pediu ao Supremo Tribunal Federal que as redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) sejam retiradas do ar. O partido alega que o antigo chefe do Executivo federal tem incentivado atos golpistas e terroristas, como os que aconteceram em Brasília no último domingo (8).



Os psolistas também querem quebra de sigilo telefônico e telemático, busca e apreensão de provas e documentos para que não ocorra nenhuma destruição ou ocultação de indícios criminosos, apreensão do passaporte e prisão preventiva de Bolsonaro, além da suspensão das redes sociais.

O documento entregue para o Supremo foi assinado por vários parlamentares da legenda, como Guilherme Boulos, Ivan Valente, Sâmia Bomfim, entre outros.

A ação do PSOL não foi por acaso. Na última terça (10), o ex-presidente publicou um texto dizendo que Lula não foi eleito pela população brasileira, mas sim por ministros do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A mensagem rapidamente viralizou nas redes sociais e foi deletada horas depois.

A postagem também questionou a credibilidade das urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Só que as urnas são seguras e passaram por auditorias e não há nenhum registro de fraude desde que surgiu o voto eletrônico, em 1996.

Bolsonaro recebe alta de hospital

Na noite de ontem, Bolsonaro voltou à mansão onde está hospedado, na Flórida, nos EUA, após receber alta do hospitalar.

O ex-mandatário foi levado ao hospital americano após sentir um "desconforto abdominal", informou Michelle Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais.

Bolsonaro está hospedado nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, véspera de deixar o governo, ele embarcou para Orlando e nãoo entregou a faixa presidencial ao atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.